Wolfmother, dall'Australia nel segno dell'hard rock

Suonate un tipo di musica che non segue la moda del momento. Quando è nato il vostro amore per l'hard rock?

Sono dell'idea che se una cosa mi piace beh... piacerà anche a qualcun altro. Il resto è un mistero. Ho provato molti generi diversi prima dei Wolfmother, dal brit pop a un funk stile Earth, Wind And Fire con un tocco di melodia alla Bee Gees. Ho anche suonato in gruppi dove dovevo solo fare da sostegno a idee altrui. Credo che per portare la gente a un certo livello la musica abbia bisogno soprattutto di cuore, qualunque sia l'energia devi sentirtela in qualche modo. Altrimenti tutto diventa nebuloso e rimane un grande punto interrogativo.



Credi che sia un genere di musica fuori dal tempo?

Beh, sembra che la finestra del tempo per il rock'n'roll diventi sempre più ampia. Quando ho iniziato era come se il fatto che una band facesse rock creasse spazio automaticamente per un'altra. Uno apre la strada e altri vengono dietro e con piccole variazioni si conquistano la loro fetta di pubblico. E' come una forza di inerzia che da un gruppo nel trascina altri 10, 20... . Ma dopo la scintilla iniziale le cose si assestano e si può capire chi è davvero genuino o chi vuole veramente fare del rock, o chi ha qualcosa da dire piuttosto che è capace di entrare in sintonia con la gente e indicare un percorso musicale.



Per esempio?

Guarda i Grateful Dead. Avevano la loro scena, erano solidi e si sono lanciati in una vera e propria visione creativa e tutto quanto attorno a loro è cresciuto. Oggigiorno la gente getta la spugna facilmeente: se non sono la band più figa al South by Southwest o non se non vanno in heavy rotation subito in qualsiasi radio rock, abbandonano. Quando, prima di cominciare la nostra carriera, suonammo "Woman", "Joker", "White Unicorn" al direttore di un'etichetta, ci disse che non avevamo canzoni! Quindi, non si può mai sapere.



Il vostro ultimo album è stato prodotto da Brendan O'Brien. Come è stato lavorare con lui?

Ha avuto con noi un approccio al lavoro molto diretto e senza fronzoli. Ogni giorno suonavamo una canzone, l'arrangiavamo, ne facevamo il demo e passavamo alla successiva. A me pare che sia l'unico modo in un cui una sessione in studio possa funzionare. Registrare è un po' come la verità nella musica, tu senti quello che sta accadendo così hai bisogno di essere coinvolto per fare in modo che il lavoro riesca nel migliore dei modi.



O'Brien è il produttore che guida o quello che si mette a livello del gruppo?

Direi che con lui si è instaurato un rapporto abbastanza amichevole e civile. Essenzialmente è un tipo pratico, scettico, il ché nel mondo del rock'n'roll potrebbe essere un'ottima tecnica di sopravvivenza, così come sono sicuro che ogni uomo che mastichi rock abbia provato il modo di disinnescare problemi di ego per fare in modo che le cose funzionassero in studio. Credo che la fiducia si sia creata una volta che ha realizzato che io sono uno che non ha altri pensieri che non fare del mio meglio per realizzare il migliore album possibile. E' apparso chiaro che di fronte a una buona idea nessuno avrebbe contrapposto il proprio ego.



Quale è stato il suo contributo più rilevante?

Ci ha dato un sound rock più moderno e levigato. Ha anche reso alcuni arrangiamenti più compatti e fatto in modo di catturare il meglio delle performance in studio, senza perdere la magia del momento. E' stato bravo a tenere alta la temperatura degli ingegneri del suono, dei musicisti e la mia, in modo che ognuno fosse sul pezzo.



Credi che la musica rock abbia dato il suo meglio negli anni 70?

Non saprei... In fondo i Beatles erano negli anni 60 e direi che anche loro non erano niente male... Cream, Elvis, Chuck Berry, Hendrix, The Kinks, The Stones: ogni decennio ha avuto la propria reinterpretazione del rock'n'roll e alle mie orecchie tutte suonano bene e hanno qualcosa di fresco da dire. Alcuni dischi sono diventati dei successi di massa all'epoca, altri sono passati inosservati per poi diventare dei classici con il passare del tempo. Per me che si tratti di 50's, 60's, 70's, 80's, 90's, 00's 10's va tutto bene purché mantenga lo spirito del rock'n'roll e sia fresco e rilevante da meeritare un ascolto.



Cosa si deve aspettare il pubblico italiano dai vostri show?

Abbandono spericolato, un'esperienza quasi extra corporale. Vero, pure e non diluito rock'n'roll, con un'anima pulsante.