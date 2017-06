Wired Next Fest, sul palco dai Thegiornalisti a Max Gazzè

Il 26, 27 e 28 maggio ai Giardini Indro Montanelli a Milano torna il Wired Next Fest , il quinto appuntamento tra cultura e musica. Anche quest'anno, oltre ai concerti serali, ci saranno diversi talk che vedranno protagonisti alcuni dei più interessanti musicisti del momento. Oltre alla partecipazione straordinaria delle Pussy Riot, ci saranno: Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti , Lo Stato Sociale , Levante , Lodovica Comello , Michele Bravi , Samuel , Brunori SAS e il maestro Giuseppe Vessicchio .

L'edizione 2017 sarà dedicata al tema dell'Identità. "Oggi si discute molto di post verità e di fake news, la cui esistenza nascerebbe con il web. Ma è questo stesso dibattito una bufala. I fatti 'alternativi' sono sempre esistiti e non siamo nell'epoca della post verità, bensì della post identità", spiega Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.

Tanti gli ospiti della tappa milanese: Buzz Aldrin, il secondo uomo ad aver camminato sulla Luna che parlerà del futuro dello Spazio e delle sfide che ci attendono; le Pussy Riot, il collettivo di artiste e femministe russe anti-Putin che interverranno su democrazia, diritti e libertà di espressione. E ancora: Ryan Merkley, Ceo di Creative Commons, l'organizzazione per la condivisione e l'utilizzo pubblico delle opere dell'ingegno umano. Ci sarà poi Jerry Kaplan, computer scientist, imprenditore ed esperto di Intelligenza Artificiale che parlerà del rapporto tra lavoro e ricchezza nell'era dell'A.I. Alain Deneault, filosofo e scrittore canadese, approfondirà il tema della 'mediocrazia'.

Sul palco anche Sydney Sibilia, con cui ci si confronterà sulla rinascita del cinema di genere italiano, Nino Frassica insieme a Maccio Capatonda, padre e figlio di una comicità italiana creativa, originale e dalla forte identità e Gabriella Coleman, antropologa digitale, una delle più apprezzate e ascoltate studiose al mondo di Anonymous e cultura hacker. Presenti anche il vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi di Maio e Ilaria D'Amico, tra le più apprezzate giornaliste italiane.

E poi Salvatore Aranzulla, Marco Cappato, Geppi Cucciari, Alessandro Cattelan, Francesco Mandelli, Federico Russo, Diletta Leotta, Claudio Sabelli Fioretti, Mara Maionchi, Claudio Di Biagio, Paolo Stella, Eleonora Carisi e gli youtuber Signor Franz e Marcello Ascani. Si parte venerdì 26 maggio con Max Gazzè. Sabato 27 maggio sarà la volta dei norvegesi Röyksopp, una delle band più interessanti della scena elettronica internazionale che si esibirà in dj set. Prima di loro saliranno in consolle i Planet Funk per il dj set di Alex Neri, Alex Uhlmann e Marco Baroni.