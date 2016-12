Wired Next Fest: grande festa con Subsonica, Fabri Fibra e Marracash

Subsonica, Fabri Fibra e Marracash saranno i protagonisti di due concerti al Wired Next Fest. La kermesse torna infatti a Milano dal 27 al 29 maggio ai Giardini Indro Montanelli. Con tanto spazio per la grande musica. La band torinese inaugura la prima serata con un evento speciale per celebrare i 20 anni di carriera. Sabato 28 maggio sarà invece la volta dei più importanti protagonisti della scena rap italiana.