2 gennaio 2015 Winx, un grande musical per festeggiare i 10 anni delle fatine made in Italy Approda a Milano il 3 e il 4 gennaio "Winx Club Musical Show", tra avventure ed effetti speciali

15:57 - Le Winx prendono vita e approdano a Milano. Il 3 e il 4 gennaio arriva al teatro della Luna “Winx Club Musical Show - 10 anni di magici successi”, lo spettacolo celebrativo per il decennale delle fatine ideate da Iginio Straffi. Un vero e proprio spettacolo per le famiglie, i cui testi sono stati scritti dallo stesso Straffi, che girerà l’Italia fino a primavera inoltrata.

Per la prima volta, le magiche fatine si racconteranno al pubblico, balleranno e canteranno sulle note delle più celebri melodie Winx Club, per immergere tutte le piccole fan nell’atmosfera incantata di Alfea (la scuola dove nella serie studiano magis) e far loro rivivere tutte le avventure più emozionati di questi 10 anni attraverso uno spettacolo interattivo assolutamente magico e anche tecnologico perché, grazie a degli effetti speciali le Winx volteggeranno in aria.



Queste le prossime date della tournée

Brescia - Palbanco di Brescia - 6 Gennaio 2015

Lugano - Palazzo dei Congressi - 10 Gennaio 2015

Bergamo - Teatro Creberg - 11 Gennaio 2015

Torino - Teatro Alfieri - 7 e 8 Febbraio 2015

Firenze - Teatro Verdi - 14 Febbraio 2015

Bologna - Teatro Duse - 21 Febbraio 2015

Padova - Gran Teatro Geox - 22 Febbraio 2015

San Benedetto del Tronto – Teatro Palariviera – 14 marzo 2015

Palermo - Teatro Al Massimo - 18 Marzo 2015

Catania - Teatro Metropolitan - 20 Marzo 2015