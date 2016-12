Winx Club, in teatro in versione natalizia: "Niente battaglie, è un inno all'amicizia"

Uno spettacolo, pieno di colori e colpi di scena, interattivo, con tanta magia ma anche un po' di tecnologia: grazie a degli effetti speciali, una magica nevicata sorprenderà gli spettatori che seguiranno le Winx nella preparazione dell' albero di Natale e di una festa degna dell'incantata di Alfea!. "Lo show è un racconto su come le Winx si preparano a organizzare il Natale - spiega il regista -. Nel loro mondo fatato è una festa che non conoscono benissimo. Però conoscono la magia del Natale, che per loro significa soprattutto stare insieme agli altri".



Ovviamente non mancherà la suspense data dall'arrivo delle Trix. "Cercheranno di capire cosa sia la magia del Natale e proveranno a rubare la formula magica". Il duello però questa volta sarà tutto a distanza. "Le Trix non appariranno dal vivo ma ci sarà un gioco interattivo con un grande schermo a led - dice Donati -. L'interazione con il cartone animato è vincente, la lotta avverrà solo in maniera virtuale. Con il Natale abbiamo voluto una storia che fosse meno incentrata sulla battaglia. Ci saranno più corse e balli".



E a proposito di corse e balli, queste vedranno il coinvolgimento del pubblico in sala. "Le Winx ballano, cantano e giocano con le bambine in platea - spiega il regista -. Ci sarà poi la canzone di Natale delle Winx e una bambina sarà chiamata sul palco. E non mancheranno nemmeno gli scambi di doni con coinvolgerà le famiglie".



Una grande festa insomma, con musica ed effetti speciali. Ma soprattutto i valori che da sempre stanno alla base del mondo delle fatine create dalla Rainbow di Iginio Straffi. "Le cose che non possono mancare sono l'accento su valori fondamentali come l'amicizia, la solidarietà e la cura per l'ambiente - sottolinea Donati -. Infatti anche questa volta ci sarà un richiamo importante all'ecologia. E poi questa è l'occasione per imparare a far conoscere ai bambini il teatro, in un momento di grande unità con le famiglie".



LE DATE DEL TOUR

BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) - Palabassano - 26 Dicembre 2015

PADOVA - Gran Teatro Geox - 27 Dicembre 2015

FIRENZE – OBIHall Theatre - 29 Dicembre 2015

BRESCIA - Pala Banco - 2 Gennaio 2016

BERGAMO - Pala Creberg - 3 Gennaio 2016

LUGANO - Palazzo dei Congressi - 5 Gennaio 2016

MILANO – Teatro Linear4Ciak – 6 Gennaio 2016

SASSARI - Nuovo Teatro Comunale – 9 Gennaio 2016

CAGLIARI - Teatro del Conservatorio - 10 Gennaio 2016