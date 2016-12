Wilma Goich, l'interprete di "Le colline sono in fiore" festeggia 70 anni

Un ritorno benedetto dalla tv (la reunion fu annunciata a Domenica Live) e che ha segnato la fine di un periodo non facile per la cantante. Wilma era infatti finita nelle mani degli strozzini e nel 2008 trovò la forza di denunciare gli usurai, facendoli arrestare.



Figlia di profughi istriani, Wilma Goich è nata a Cairo Montenotte, in provincia di Savona. La sua storia di cantante è legata indissolubilmente agli Anni Sessanta e a "Le colline sono in fiore", un pezzo scritto da Renato Angiolini e da Calibi, padre di Mogol. Il pezzo fu presentato a Sanremo nel 1965 in coppia con i New Christy Minstrels, che quell'anno vinsero in tandem con Bobby Solo cantando "Se piangi se ridi".