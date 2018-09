Will Smith, per i suoi 50 anni fa un salto nel Grand Canyon

Una pazzia con uno scopo anche benefico. L'ex Principe di Bel-Air infatti si è lanciato attaccato ad un elastico come in una scena di un film d'azione di cui avrebbe potuto essere protagonista, anche per una buona causa. I guadagni della performance andranno in beneficenza attraverso una lotteria online e destinati all'accesso all'educazione nei Paesi in guerra.



Le telecamere, che hanno catturato le immagini del lancio per uno streaming su youtube, mostrano l'attore stretto in una imbracatura gettarsi su una gola nel nordest dell'Arizona. "E' una delle cose più belle che ho visto in vita mia", ha commentato l'attore mentre ancora oscillava nel cielo. Ha poi descritto l'esperienza come un passare "da terrore allo stato puro all'estasi piu' assoluta". L'intero evento si è svolto in un clima patinato da reality show. Alla fine, si vedono Smith, la moglie Jada Pinkett e i loro tre figli salutati da decine di parenti e amici sulla piattaforma d'arrivo. Il salto ha avuto luogo fuori dal Parco nazionale del Grand Canyon, al confine con una riserva indiana Navajo. Un medico indiano ha impartito a Will Smith una benedizione, ringraziandolo per la scelta.