Will Smith nella versione live-action di "Dumbo" diretta da Tim Burton

Dopo "Maleficent", "Cenerentola", "Il libro della giungla" e il prossimo "La bella e la bestia", toccherà a un altro classico cartone animato come "Dumbo" avere una nuova versione in live-action con personaggi in carne e ossa. Il nuovo progetto della Disney vedrà dietro la macchina da presa Tim Burton e protagonista Will Smith. L'attore interpreterà il padre di due bambini che sviluppano un affetto speciale per un elefante, dopo averlo visto al circo.