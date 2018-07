Will Smith: immersione di famiglia alle isole Eolie

Immersione di famiglia per Will Smith e i figli Trey, Willow e Jaden al largo delle isole Eolie, in Sicilia. L'attore, che sta trascorrendo le sue vacanze anche insieme alla moglie Jada Pinkett, ha scelto l'Italia per la sua pausa estiva e il mare siciliano per "iniziare" la prole all'attività subacquea, e ha poi condiviso sui social, foto e video dei momenti più belli...