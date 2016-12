Will.i.am, la star realizza un remix virale da oltre 5 milioni di visualizzazioni

Il leader e fondatore dei Black Eyed Peas, nonché tra i più grandi produttori del panorama internazionale musicale, stilista e guru dell'innvovazione, Will.i.am , ha realizzato un remix sulle note di “(Sittin’ On) The Dock Of The Bay” del mito della black music Otis Redding, per la campagna di una nota marca di caffè di cui è anche testimonial. Il brano ha realizzato in poco tempo di 5 milioni di visualizzazioni. La traccia sarà disponibile in Italia solo in 100 download esclusivi.

Volto dello spot di una nota marca di caffè, in onda in Italia dal 18 settembre, will.i.am ha realizzato, confrontandosi con un esperto della bevanda per dare il giusto "aroma" alla musica, un remix sulle note di "(Sittin' On) The Dock Of The Bay" di Otis Redding per la campagna "Creativity Reinvents The Classics". Una traccia virale diventata in poche ore tormentone mondiale, con oltre 5 milioni di visualizzazioni e migliaia di condivisioni sui diversi social, 2 milioni solo in Italia nonostante non sia mai stato trasmesso neppure in radio. La traccia, infatti, sarà disponibile solo in 100 download esclusivi, in edizione limitata.



Lo spot, realizzato con effetti digitali all'avanguardia e diretto dai due talenti dell’industria cinematografica Diego Contreras e Salomon Ligthelm, vede protagonista la star mondiale alle prese con la creazione di un brano all'interno di uno studio di registrazione: ad ispirarlo nella giusta scelta delle note è il caffè che, con il suo aroma diventa la musa creativa di will.i.am. Un sapiente gioco di suoni e immagini, rievoca il parallelismo tra mondo della musica e quello del caffè, accomunati da un solo fattore: la forza della creatività, capace di trasformare la nascita di un brano, in un’esperienza coinvolgente e totalizzante.



Per will.i.am la scelta di remixare il brano di Otis Redding è risultata molto naturale: "Ho scelto di accettare questa collaborazione perché il cuore della campagna esplora proprio la creatività, che è una grande parte di ciò che sono e centrale per ciò che faccio - Ha affermato l'artista statunitense. Qui si parla di produzione di caffè di alta qualità, così come io sono impegnato nel produrre musica di altissima qualità. Nella musica, essere creativi è l'unico modo per emergere. C'è costantemente bisogno di spingere i propri limiti e reinventare se stessi per comporre una hit. Allo stesso modo, per creare un caffè emozionante e di qualità serve tutta l’energia creativa a disposizione per distinguersi dagli altri".