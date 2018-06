Why Don't We, arriva dagli Usa il nuovo fenomeno del teen pop: "Ed Sheeran garantisce per noi"

8 giugno 2018 17:14 Why Donʼt We, arriva dagli Usa il nuovo fenomeno del teen pop: "Ed Sheeran garantisce per noi" Il quintetto rivelatosi con "Trust Fund Baby" pubblica il nuovo singolo "Hooked"

Si intitola "Hooked" il nuovo singolo dei Why Don't We, quintetto rivelazione del pop-teen. Si sono affermati con il singolo "Trust Fund Baby", che ha raccolto numeri da capogiro, dai 21 milioni di stream passando per i 18 milioni di visualizzazioni del video. Anche perché dietro c'era la mano di un hit maker di qualità come Ed Sheeran. "Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà" dicono.

La loro storia non si discosta molto da quella di molti idoli dei giovanissimi di questi anni: un gruppo di amici che sceglie di formare un gruppo, inizia annunciando la nascita della propria avventura e pubblicando le prima cose in Rete, su YouTube, per poi fare il grande salto. A fare la differenza in questo caso sono i numeri. Con oltre 128 milioni di stream in tutto il mondo, oltre 2 milioni e 700mila follower su Instagram, 464mila su Facebook, 457mila su Twitter e visualizzazioni su YouTube che superano i 150 milioni, si sono imposti subito come un fenomeno su cui si sono puntati gli occhi della scena musicale.