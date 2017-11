Weinstein, polizia Ny: abbiamo indizi sufficienti per arresto

La polizia di New York ha raccolto abbastanza indizi per arrestare Harvey Weinstein per stupro. "Sulla base dei miei colloqui con Paz de la Huerta penso che ci siano abbastanza elementi per fare un arresto", ha detto il detective Nicholas DiGaudio, a cui è stata affidata l'inchiesta Weinstein a New York. De la Huerta, la protagonista della serie tv "Boardwalk Empire", ha sostenuto di essere stata violentata due volte da Weinstein nel 2010.