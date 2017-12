Weinstein, per la moglie assegno milionario in caso di divorzio

Dopo che a inizio ottobre arrivarono le prime accuse a Harvey Weinstein, la moglie Georgina Chapman annunciò di voler separarsi da lui. Importante, in questo caso la tempistica, che sorride alla futura ex signora Weinstein. Il 15 dicembre la coppia ha tagliato il traguardo dei 10 anni di nozze, facendo scattare una clausola dell'accordo prematrimoniale: Georgina potrà avere 400mila dollari per ogni anno e in totale un assegno di 11,75 milioni di dollari.