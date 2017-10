Weinstein, Courtney Love sapeva:"Se vi invita in una suite al Four Season, rifiutate"

L'ultima tegola sulla testa di Harvey Weinstein arriva dalla Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha "chiesto al gran cancelliere dell'Ordine di avviare le procedure per il ritiro della Legion d'onore al produttore americano", al centro del clamoroso scandalo sessuale. Intanto Tmz ha pubblicato un video del 2005, poi subito ritwittato, in cui Courtney Love dice: "Se Harvey Weinstein ti invita a una festa privata al Four Season, non andarci".

Courtney Love was WARNING about Harvey Weinstein in 2005! “If Harvey Weinstein invites u to a private party at the Four Seasons, DON’T GO” pic.twitter.com/RK9Vruxy2T

Il video, ritwittato da Chet Cannon, reality star inglese, conferma come i metodi "sessisti" del produttore americano fossero all'ordine del giorno nello star system hollywoodiano e sebbene la Love ammetta di non essere stata abusata da Weinstein, la sua “sofferta” uscita, in risposta alla domanda di una giornalista che le chiedeva di dare un consiglio alle giovani attrici desiderose di far carriera ad Hollywood, le causò l'esclusione dalla Creative Artists Agency, una potente società di agenti cinematografici.



Intanto non si contano gli interventi, i commenti e le nuove confessioni legate al caso. Se Woody Allen si dice "triste" per le accuse di aggressione sessuale rivolte negli ultimi giorni contro il produttore di Hollywood e aggiunge di non averne mai saputo nulla: "Non ci sono vincitori (...) ed è tragico per queste povere donne che hanno dovuto attraversare questa situazione", Kate Winslet ammette di aver sempre ritenuto i metodi di Weinstein "bullistici e orribili" al punto da non averlo menzionato nei 19 ringraziamenti, quando nel 2009 salì sul palco per ritirare l'Oscar per il film "The Reader", sebbene fosse stata appositamente istruita a farlo.



Dal canto suo Angelina Jolie ha rivelato di essersi consultata con Brad Pitt e di aver discusso a lungo con l'ex marito sull'impatto che una sua confessione sui tentati abusi nei suoi confronti da parte di Weinstein, avrebbe potuto avere sulla famiglia. Insieme avrebbero deciso di uscire pubblicamente con le rivelazioni, fatte la scorsa settimana.