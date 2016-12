Wanda Fisher lancia il suo tormentone per l'estate

Tutti la conoscono come la sosia di Ivana Spagna, ma Wanda Fisher è stata la corista per molti anni di artisti come Mina e Vasco Rossi. Dopo la querelle con la bionda cantante con tanto di pace in tv, adesso lancia il suo tormentone per l'estate: "Esta Vida Bum Bum Bum". In radio e negli store digitali dal 23 giugno. Il brano racconta di come nella vita si può trovare l'amore vero anche solo dopo uno sguardo.