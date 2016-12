Walter Fontana torna con il video di "Perfetto" e lo dirige Vittorio Brumotti

Si intitola " Perfetto " il singolo di Walter Fontana che anticipa l'album "Sono qui", in uscita il 13 maggio. Al disco dell'ex leader dei Lost ha collaborato Giovanni Caccamo mentre il video del singolo, che Tgcom24 vi presenta in anteprima , è stato diretto da V ittorio "100%" Brumotti : il campione di trial, inviato di "Striscia la Notizia", ha fatto da regista per la clip girata sulla spiaggia di Varigotti.

Brumotti, armato di muta, sacca impermeabile con iPhone e cassa altoparlante, ha nuotato affrontando le rigide temperature del mare, per riprendere Walter sul SUP. "Sono molto legato a questa canzone - spiega il cantante -. Nel testo parlo di quel amore che ti mette in contrasto con te stesso: da una parte non riesci a dimenticare e vorresti solo rivivere tutto come un film, dall'altra impari a capire che tutto quello che hai vissuto, nel bene e nel male, ti ha reso la persona che sei ora, più forte e cosciente. Quando ho iniziato a scriverlo ho intuito da subito il respiro fresco, internazionale che si stava evolvendo nota dopo nota e una sera mentre ero su skype con un mio amico che vive a Londra, ho conosciuto Jethro Sheeran(cugino di Ed Sheeran). Gli ho fatto ascoltare il brano: si è innamorato subito della canzone e ha deciso di cantarci sopra. Così è nato questo featuring che ha reso tutto ancora più magico".