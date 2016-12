20 dicembre 2014 Virna Lisi, l'ultimo saluto: tanta gente a Roma per i funerali dell'attrice Una folla commossa ha partecipato alla cerimonia alla chiesa di San Roberto Bellarmino, nel quartiere in cui la Lisi abitava Tweet google 0 Invia ad un amico

16:15 - Roma ha dato l'ultimo saluto a Virna Lisi. Si sono svolti nella parrocchia San Roberto Bellarmino i funerali dell'attrice scomparsa giovedì a 78 anni. Ad accompagnare il feretro presso la chiesa di San Bellarmino, nel quartiere Parioli della capitale, il figlio Corrado Pesci, abbracciato da tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

Tanta gente comune dunque, ma anche esponenti politici come Walter Veltroni, Gabriella Carlucci e Paolo Cirino Pomicino, uomini della televisione come Massimo Giletti e, ovviamente, colleghi. Da Gabriel Garko, che ha girato con lei alcune serie tv di grande successo come "L'onore e il rispetto" e "Il sangue e la rosa", a Eva Grimaldi, accanto a lei in un'altra serie molto amata come "Caterina e le sue figlie".



Tra gli altri presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò, la stilista Laura Biagiotti (amica di una vita), i registi Carlo ed Enrico Vanzina, Lorenzo Flaherty, Simona Marchini, Enrico Lucherini e Umberto Orsini.



"Ha vissuto pienamente la sua vita - ha detto il sacerdote durante l'omelia in una chiesa gremita - ha ottenuto straordinaria visibilità ma in fondo, e prima di tutto, è stata una persona di fede, che ha vissuto per la famiglia". Commosso il ricordo dei nipoti dell'attrice: "Cara nonnina, in questi anni sei stata fantastica, il mio faro, il mio punto di riferimento. Anche ora che non stavi bene il tuo primo pensiero eravamo noi, il tuo sorriso unico a darmi tanta gioia. Nonna, per favore, stammi vicino". Divertente e commosso il ricordo dell'altro nipote: "Sei la migliore, mi hai trasmesso la voglia di vivere, avevi l'energia di una pischella di 16 anni. I tuoi insegnamenti non sono andati perduti". Sulla stessa linea l'ultimo nipote: "Cara nonnina, sono pochi giorni che sei partita e ho già nostalgia dei nostri abbracci. Mi manca il tuo bacio prima di andare a scuola, sei una nonna da imitare".



Il figlio: "Mi ha detto di rimanere sereno perché sarebbe comunque stata felice" - "Sono stato molto contento di vedere la chiesa cosi' piena di persone che volevano bene a mia mamma. Ho avuto modo in questi giorni di avere tantissime manifestazioni d'affetto da tutto il mondo. Sapevo che mamma era bella e famosa ma non immaginavo ci fosse tanto affetto nei suoi confronti, è stato bellissimo". E' commosso ma sereno il saluto a Virna Lisi del figlio Corrado Pesci. "Una cosa mi ha detto prima di lasciarci - ha raccontato -: 'Stai sereno, perché se non ce la faccio e vado di là, sto con papà, altrimenti rimango con voi, ed entrambe sono opzioni che mi piacciono'. Ho voluto un funerale di gente che avesse amato mia mamma in vita e anche lei avrebbe voluto cosi'. Oggi non è Virna Lisi ma è Virna Pesci, è vero che è stata una grande attrice ma era soprattutto la mia mammina. Voglio ringraziare alcuni giornalisti che, saputo del male di mia madre, hanno rispettato la sua privacy. Li voglio ringraziare perche' sono state persone di grande umanità".