Virginia Veronesi, "When I Was You": per non scordare il bimbo che è in noi

11:16 - Il pubblico l'ha conosciuta ed apprezzata con "Try", il brano dello spot di "X Factor" 2014. Ora Virginia Veronesi torna con il suo primo singolo inedito "When I Was You", nelle radio dal 24 aprile. Scritta e composta da Gaetano Cappa, la canzone è un dialogo intimo con sé stessi sull'importanza di credere nella forza dei propri sogni lasciando spazio a quel bambino che si trova dentro ognuno di noi. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

Virginia è un giovane talento di Lodi, appassionata di musica e delle discipline artistiche in generale, affianca agli studi di canto classico e teoria musicale anche la danza classica e quella moderna. Il Musical è una passione che coltiva negli anni: si diploma, infatti, all’Accademia di Musical “MTS” di Milano e frequenta la Scuola di Teatro "Quelli di Grock". Dal 2010 lavora in diversi spettacoli musicali tra cui "Mamma mia, Tre uomini per me", "Anastasia il Musical", "Crazy for you", tutti nel ruolo della protagonista e ha una parte in "Felici & Cantanti".



Per lei questo è il singolo di debutto ma le oltre 350mila visualizzazioni su Youtube del suo brano per X-Factor è un biglietto da visita più che apprezzabile.

Virginia Veronesi - When I Was You In anteprima il nuovo singolo della cantante