Violetta Live: nuove coreografie e tante sorprese per il tour

Per i fan di Violetta c'è una doppia sorpresa. Al tour italiano sono state aggiunte due date, quella del 28 gennaio a Torino e del 4 febbraio a Firenze . La prevendita dei biglietti a partire dal 15 novembre su TicketOne. Nello spettacolo di Violetta Live si esibiranno gli attori del cast originale della serie Tv, capitanati dalla protagonista Martina Stoessel e non mancheranno emozionanti sorprese per tutti gli ammiratori.

Il cast sarà affiancato da un gruppo di ballerini e da una band musicale, in un'esibizione live emozionante che riproporrà le musiche e le canzoni delle prime tre stagioni della serie televisiva. Lo show sarà arricchito da coreografie avvincenti, con costumi e scenografie spettacolari che faranno di Violetta Live un'esperienza indimenticabile per tutti i fan.



Il primo tour di concerti Violetta - Il Concerto ha debuttato ad Asuncion, Paraguay, nel settembre 2013, prima di sbarcare in Europa con 62 spettacoli in 15 città di Spagna, Italia e Francia. In totale il tour ha venduto quasi un milione di biglietti, con oltre 200 spettacoli in 12 Paesi. Il tour è stato poi seguito dal lancio cinematografico dedicato al concerto, che ha ripreso interamente le esibizioni proposte dai giovani artisti sul palco, regalando ai fan l'opportunità di osservare ciò che è accaduto dietro le quinte durante il tour di concerti dal vivo.



Riepilogando, le date italiane del tour sono: Torino (28 gennaio), Milano (30 e 31 gennaio), Bologna (primo febbraio), Firenze (3 e 4 febbraio), e Roma (6,7 e 8 febbraio)