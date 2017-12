Vincenzo Salemme: "Vi faccio ridere con il lato oscuro della piccola borghesia"

Al Teatro Manzoni quella di Natale sarà " Una festa esagerata...! ", come l'omonima commedia di Vincenzo Salemme in scena dal 12 dicembre al 1 gennaio dopo aver conquistato le piazze di tutta Italia nella passata stagione. "La mia non è la critica alla piccola borghesia, è la critica al non manifestarci per quello che pensiamo - dice Salemme -: noi siamo molto meno moderati di quello che vogliamo credere".

"E' l'amarezza dei rapporti umani - spiega Salemme - Non riusciamo a rispettare il dolore, dobbiamo assopirlo e cancellarlo, forse per nascondere la fragilità della felicità. Il teatro non è solo evasione - aggiunge l'attore, regista e drammaturgo - Lo spettatore magari dice di voler evadere, in realtà vuole superare le sue paure".



In un'epoca dominata dal politicamente corretto, non bisogna avere paura dei propri pensieri. "Non è dannoso pensare cose populiste o politicamente scorrette - sottolinea -, è sbagliato farle e non governarle: ad esempio, è giusto che i personaggi siano dispiaciuti che l'inquilino sia morto nel giorno della festa, non lo è cercare di farla ugualmente. Dovremmo venire di più allo scoperto e a teatro voglio far sentire gli spettatori liberi".



Il testo è stato adattato anche in un film, in uscita a marzo 2018: "Lo abbiamo già girato a Napoli e penso sia venuto bene: non fa pensare alla commedia teatrale".



