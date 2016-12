Vincenzo Salemme tra sogni e incubi: "Il teatro è la mia isola felice"

"Chiamami 'tronchetto della felicità', sono un inno alla vita e voglio essere protagonista. Non voglio stare con te, a meno che tu non torni a desiderare2. La decisa presa di posizione arriva da un soggetto insolito. A parlare è un organo sessuale, quello di Rocco Pellecchia, un impiegato che ha smesso di godersi la vita e che un giorno d'agosto si trova a gestire la fuga del suo pene che vuole distaccarsi da lui. Il nucleo della vicenda di "Sogni e Bisogni, Incubi e Risvegli2 è in questo atto di ribellione. "Voglio raccontare le difficoltà di un 50enne in questo momento storico. Quanto un uomo riesca a dimostrare di avere carattere, di non avere paura nella società di oggi", dice a Tgcom24, Vincenzo Salemme che sul palco dà vita e voce proprio a lui: il "tronchetto della felicità".



Perché questa metafora?

Racconta le difficoltà del maschio di oggi, che, secondo me, hanno il cuore nel rapporto tra la ragione e il suo organo sessuale. Penso che lì si nascondano le insidie peggiori per un maschio e nascano tutti i problemi.



Il soggetto della commedia nasce 20 anni fa, ma nel tempo l'ha modificato...

Nun teng nient a fa' e mi metto a fare modifiche! Non mi bastano mai. Non è che non creda nel teatro classico, però io sono fatto per entrare in scena quasi senza la memoria, ma in realtà finisco sempre per dire le stesse cose. Ti faccio un esempio: il sole nasce e muore tutti i giorni, giusto? Ma muore veramente o noi non lo vediamo? La commedia non finisce mai, è un ciclo infinito come la vita. Noi vediamo la metà. Il sole quando risorge, non è mai il sole del giorno prima. Risorge un attimo prima o un attimo dopo a seconda delle stagioni. Così è la commedia: tu fai le repliche, ne fai pure 500, ma nessuna può essere mai uguale all'altra. Se lo pensi sei un presuntuoso.



Da come parla, si sente che ha studiato filosofia...

Macché, io sono un ignorante! Questi sono pensieri che faccio. Posto che siamo di passaggio, vorrei riuscire a capire più cose possibile. Sono abbastanza curioso.



Lo è sempre stato o lo è diventato con l’età?

È una domanda complessa. In questi ultimi giorni ho cambiato il modo di parlare in scena. Ero più... Non te lo dico com'ero, altrimenti lo spettatore è influenzato. Però è cambiato. Adesso sono in un momento più profondo. Non so se è dovuto agli ultimi lutti che ho avuto, Luca (De Filippo, ndr), poi una carissima amica... Non so se è dovuto a questo o all'età. Si cambia sicuramente.



La scomparsa di Luca De Filippo, per lei che perdita è stata?

Devastante. Perché noi avevamo tanti ricordi insieme. Siamo stati fraternamente amici. Per 15 anni siamo stati insieme tutti i giorni per almeno 10 mesi all'anno da mattina a notte fonda. É come se avessi perso la famiglia.



Il teatro per lei è ancora un sogno, un bisogno, un incubo o un momento di risveglio?

Il teatro è una ribellione. Mi piacerebbe che si vivesse solo come si vive in teatro. Mi piacerebbe che l'umanità si dicesse la verità, si dicesse: 'Siamo tutti sulla stessa barca, lo sappiamo che stiamo recitando dei ruoli, ma facciamolo con onestà". E invece no. La vita è tutta un'ipocrisia: recitiamo dei ruoli facendo finta di non farlo. E questo è sbagliato. Questa disonestà fa nascere la gran parte dei problemi. Se ognuno recitasse con onestà il suo ruolo sulla Terra si vivrebbe meglio. Si vivrebbe come si vive in teatro. Io il teatro lo vivo come un'isola felice. E in teatro, tutte le sere, riesco a guarire un po'.



Presto tornerà al cinema con "Se mi lasci non vale"...

Esce il 21 gennaio. L'ho scritto con Paolo Genovese e il fatto che sia una collaborazione tra culture e modi diversi di intendere lo spettacolo, rende migliore la storia. Però non ti posso dire di più.



"Sogni e Bisogni, Incubi e Risvegli" sarà in scena al Teatro Manzoni dal 10 dicembre 2015 al 1 gennaio 2016 e prevede anche una recita a Santo Stefano, un doppio spettacolo il 31 dicembre (ore 18,15 e 21,45) e una recita diurna a Capodanno.

