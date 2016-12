Vincenzo da via Anfossi rappa per i bisognosi

Un rapper dal cuore d'oro. Nella sua ultima canzone "I sogni come neve quando cadono", Vincenzo Da Via Anfoss i canta i sogni di chi si trova in gravi difficoltà economiche. Ma fa di più. Sostiene l'Associazione Pane Quotidiano che da più di cent'anni assicura ogni giorno, e gratuitamente, cibo ai poveri. Dal 20 settembre il singolo " Cadono " aiuta i bisognosi.

"Sempre più persone ogni giorno hanno bisogno di un sostegno economico – ha detto il rapper - il singolo non parla solo dei senzatetto ma anche si riferisce a tutte quelle persone che oggi giorno fanno difficoltà a sbarcare il lunario, come ad esempio i pensionati".

Il brano è disponibile solo su Groupon a 1.50 euro di cui il 50 per cento verrà devoluto dal portale a Pane Quotidiano per la ristrutturazione della sede milanese di Viale Toscana. "Ogni giorno vedo una lunga fila di persone che transitano davanti a Pane Quotidiano e altrettante che frugano nei bidoni dell’immondizia - ha proseguito Vincenzo - Questo progetto, a cui tengo tantissimo e a cui stiamo lavorando ormai da mesi, è per tutti coloro che hanno mancato l’appello e si ritrovano in situazioni precarie dopo aver 'perso casa, lavoro, moglie e figli".

Nella canzone il rapper sostiene che "saremmo clochard, se la povertà fosse quotata in borsa" e gli sembra "sempre più evidente che l'immagine è diventata più importante, ma ho imparato a riconoscere le persone guardandole negli occhi, non certo dall'etichetta del vestito che indossano".