Vincent Cassel, 50 anni di fascino irresistibile

Figlio d'arte (il papà è l'attore francese Jean-Pierre Cassel), Vincent da ragazzo frequenta scuole di recitazione a New York e Parigi. La grande occasione arriva nel 1993 con il film "Métisse", opera prima del connazionale Mathieu Kassovitz con cui girerà negli anni successivi anche "L'odio" (1995) e "I fiumi di porpora" (2000). Nel 1996, sul set de "L'appartamento", incontra Monica Bellucci con cui si sposa nel 1999 e da cui divorzia nel 2013.



Corteggiato anche da Hollywood, Cassel viene richiesto soprattutto per interpretare personaggi duri e violenti. In "Derailed - Attrazione letale" (2005) interpreta il malvivente LaRoche, mentre ne "La promessa dell'assassino" (2007) di David Cronenberg si trasforma in un glaciale killer russo. In patria torna invece sul grande schermo nei panni di Jacques Mesrine, protagonista del dittico "Nemico pubblico N. 1", con cui vince il Premio César come migliore attore.



Nel 2010 indaga sul lato oscuro di Natalie Portman con "Il cigno nero" di Darren Aronofsky e nello stesso anno Yves Saint Laurent lo vuole come testimonial del profumo "La nuit de l'homme". Nel 2015 sfila a Cannes insieme a Salma Hayek, per presentare il film fantasy "Il racconto dei racconti" di Matteo Garrone.



Francese di nascita ma cosmopolita per vocazione, negli ultimi tempi Cassel sembra aver messo radici in Brasile. Ha da poco terminato due film brasiliani: "O filme da minha vida" di Selton Mello e "O Grande Circo Mistico" di Carlos Diegues, mentre è già al lavoro con "Entebbe" di José Padilha (regista e produttore della serie tv "Narcos"). E per i cinquant'anni, oltre alla nuova patria, Vincent si è regalato anche un nuovo amore. Lo scorso agosto ha infatti ufficilizzato la relazione con la modella Tina Kunakey (27 anni): bella, giovane, formosa e... di origini italiane.