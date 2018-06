Vince Vaughn arrestato per guida in stato d'ebbrezza

Con i suoi film ha fatto ridere intere generazioni, ma stavolta Vince Vaughn non è riuscito a far prevalere la sua simpatia. L'attore 48enne è stato infatti arrestato a Manhattan Beach, a sud di Los Angeles, per guida in stato di ebbrezza. Secondo il sito Tmz, la star sarebbe stata fermata a un checkpoint mentre era con una persona in auto. Aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e così non ha superato i controlli.