Vin Diesel è "L'ultimo cacciatore di Streghe"

Vin Diesel torna al cinema nei panni di un guerriero immortale a caccia di fattucchiere. Arriva infatti nelle sale " The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di Streghe " dal 29 ottobre il film di Breck Eisner . Tra i protagonisti Elijah Wood , Rose Leslie , Ólafur Darri Ólafsson , Julie Engelbrecht e Michael Caine . Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Il mondo moderno nasconde molti segreti, ma quello più sorprendente di tutti è che le streghe vivono ancora tra di noi: creature maligne e sovrannaturali determinate a scatenare la Morte Nera sul mondo. Eserciti di cacciatori di streghe hanno combattuto per secoli da una parte all'altra della terra contro questo nemico disumano, tra questi Kaulder, un valoroso guerriero che riuscì ad uccidere l'onnipotente Strega Regina, decimando, nel contempo, anche i suoi seguaci.

Poco prima di morire La Regina maledisse Kaulder costringendolo all'immortalità, e separandolo per sempre da sua moglie e dalla sua amata figlia. Oggi Kaulder è l'ultimo della sua stirpe ad essere ancora vivo, dopo aver passato secoli a caccia di streghe solitarie, consumandosi nel desiderio di riabbracciare i suoi amori perduti ormai da tempo. Tuttavia Kaulder ancora non sa che La Strega Regina è tornata in vita e vuole vendicarsi contro colui che l'ha uccisa, dando così inizio ad un'epica battaglia che metterà a rischio la sopravvivenza della specie umana.