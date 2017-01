Victoria Beckham, l'ex Spice pentita del ritocco: "Donne, non si scherza con il seno"

In una lettera aperta all'edizione britannica di Vogue, Victoria Beckham ha mandato un messaggio a ragazze e donne per far sì che pongano attenzione agli interventi di chirurgia estetica. "Probabilmente dovrei dire che non si scherza con il seno", ammettendo di aver negato per anni di essersi rifatta per una questione di insicurezza. I problemi che ha rivelato sono legati alla sua adolescenza, ed è stata molto critica per le scelte avventate fatta in quei tempi.