Victoria Beckham, l'agente svela: "Nelle Spice Girls è sempre stata a disagio"

28 aprile 2016 15:46 Victoria Beckham, lʼagente svela: "Nelle Spice Girls è sempre stata a disagio" La Posh Spice si trova meglio tra i vestiti che sul palco a cantare con le colleghe...

Le Spice Girls hanno festeggiato da poco vent'anni, ma c'è qualcuna a cui non fa per niente piacere essere associata alla girl band. L'agente di Victoria Beckham ha infatti svelato che "stare in uno dei gruppi più noti al mondo non la faceva sentire a proprio agio". Dopo lo scioglimento ha infatti scelto di allontanarsi dal mondo della musica per dedicarsi ad altri progetti: ha sposato il suo David e si è buttata sulla moda.

Simon Fuller (ex manager delle Spice e attuale agente di Victoria) conosce la Beckham da quando era diciottenne e l'ha consigliata nei momenti cruciali della sua carriera. "Quando si sciolsero aveva in serbo un paio di canzoni da solista, ma lei non era felice. Mi disse: 'Simon io non voglio più fare musica' e mi chiese cosa avrebbe dovuto fare" ha rivelato Fuller dopo essere stato nominato imprenditore dell'anno presso il Business Innovation Awards di Los Angeles.

