Vhelade canta "Straniero" contro la disuguaglianza

Il diverso, lo "Straniero", raccontato con una cover di trent'anni fa, di Lucio Battisti, ma sempre attuale. E' on air in radio e disponibile in tutti gli store digitali il quinto singolo di Vhelade tratto dall'album "Afrosarda". "Ciò che rende gli umani 'umani' sono le differenze e quella infinità di sfumature e comportamenti che arricchiscono l'umanità", spiega. Tgcom24 offre il video del backstage in esclusiva.