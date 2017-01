Vent'anni senza Ivan Graziani, il cantautore rock: un 2017 di iniziative per ricordarlo

Lo stesso giorno uscirà il triplo cofanetto “Rock e ballate per quattro stagioni”, che raccoglierà in due CD i “successi” di Ivan e in un terzo, da collezione, alcuni duetti, le collaborazioni, e il materiale originale pubblicato postumo. Un progetto discografico a cui ha collaborato anche la signora Anna Bischi Graziani, che in questi venti anni si è prodigata molto per ricordare l’arte del marito.



Tommy Graziani e Gigi Bischi continueranno per tutto il 2017 il tour della cover band ufficiale, “Pigro in Tour”, composta con alcuni musicisti che hanno accompagnato in tour e in studio lo stesso Ivan. Sui social, finalmente le Official Page di Ivan (YouTube, Google+ e Facebook). Il tutto coordinato dalla project manager Chiara Iafrate e realizzato dalla web agency "Propaganda Design".



Ivan Graziani è stato fumettista, scultore, scrittore, chitarrista e cantautore, ha rappresentato l’anomalia nella musica italiana per la sua spiccata propensione a non essere “catalogabile”, capace di lucide invettive contro alcuni vizi e vezzi del costume sociale dilagante e di emozionanti “piani sequenza” sulla vita della provincia italiana, che ha saputo raccontare come pochi altri.



La sua è stata la chitarra rock per eccellenza della musica d’autore, le sue distorsioni e svisate su testi mai banali, anzi colti ma immediati, visionari in parte ma sempre ispirati dalle piccole storie di dettagli di vita, di personaggi raccontati con la cura del narratore e vissuti ancora prima nella sua memoria di adolescente abruzzese. Come in un sublime Paese delle Meraviglie, Ivan si muove tra le sue canzoni e i protagonisti (spesso declinati con nomi di donne e città, un’altra delle sue caratteristiche) cogliendo particolari ed emozioni ancestrali, che appartengono a molti, anzi, di più, alla memoria collettiva di questo Paese. La sua è stata una storia di artista a tutto tondo, con “mamma chitarra” a tracolla, segnata da disegni, fumetti, opere, ed un repertorio di canzoni entrate nell'immaginario di più generazioni che continuano a riscoprirlo.



Tutte le iniziative per i “20 anni senza Ivan” saranno pubblicate sulle Official Page e su www.ivangraziani.it.