Venezia 75: l'Italia in concorso con Guadagnino, Martone e Minervini

Sono 21 in tutto i film in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia , in programma dal 29 agosto all'8 settembre. Ufficializzati a Roma, tra loro anche le opere di tre registi italiani: " Suspiria " di Luca Guadagnino, " Capri - Revolution " di Mario Martone e " What You Gonna Do When The World's On Fire " di Roberto Minervini.

La giuria internazionale, presieduta da Guillermo del Toro e in cui sarà presente anche il regista Paolo Genovese, sceglierà il vincitore del Leone d'Oro tra una di queste pellicole. Tra i premi già annunciati il Leone d'oro alla carriera per l'attrice britannica Vanessa Redgrave e quello al regista David Cronenberg.



APERTURA - "First man" di Damien Chazelle, con Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy che aprirà ufficialmente la rassegna.



ITALIANI IN CONCORSO - L'Italia sarà rappresentata dall'opera di Guadagnino, con Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth e Chloë Grace Moretz e da quella di Martone, con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta, Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Lola Klamroth, Maximilian Dirr e Donatella Finocchiaro. Minervini, terzo italiano in gara, proporrà il suo film con Judy Hill, Dorothy Hill, Michael Nelson, Ronaldo King, Titus Turner, Ashley King e Kevin Goodman.





LE ALTRE OPERE IN CONCORSO - Quindi "The mountain" di Rick Alverson, con Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Hannah Gross, Denis Lavant e Udo Kier. "Doubles vies" di Olivier Assayas, con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa The'ret e Pascal Greggory. "The sisters brothers" di Jacques Audiard, con Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed. "The ballad of Buster Scruggs" di Ethan e Joel Coen, con Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Bill Heck, Zoe Kazan, Tyne Daly e Brendan Gleeson.



In concorso anche "Vox lux" di Brady Corbet, con Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin e Jennifer Ehle. "Roma" di Alfonso Cuarón, con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Carlos Peralta e Nancy García. "22 July" di Paul Greengrass, con Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon Øigarden, Isak Bakli Aglen, Seda Witt, Maria Bock e Thorbjø Harr. "Werk ohne autor (Opera senza autore)" di Florian Henckel Von Donnersmarck, con Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch, Saskia Rosendahl e Oliver Masucci. "The nightingale" di Jennifer Kent, con Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr, Damon Herriman, Harry Greenwood, Ewen Leslie, Michael Sheasby e Charlie Shotwell. "The favourite" di Yorgos Lanthimos, con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult e Joe Alwyn. "Peterloo" di Mike Leigh, con Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst, Rachel Finnegan e Tom Meredith.





Poi ancora "Napszállta (Sunset)" di László Nemes, con Juli Jakab e Vlad Ivanov. "Fre'res ennemis" di David Oelhoffen, con Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, Sofiane Zermani, Nicolas Giraud, Marc Barbe, Sabrina Ouazani e Gwendolyn Gourvenec. "Nuestro tiempo" di Carlos Reygadas, con Carlos Reygadas, Natalia López, Eleazar Reygadas, Rut Reygadas e Phil Burgers. "At eternity's gate" di Julian Schnabel, con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner e Niels Arestrup. "Acusada" di Gonzalo Tobal, con Leonardo Sbaraglia, Mariana Espósito, Ine's Estevez, Daniel Fanego e Gerardo Romano. E infine "Zan (Killing)" di Shinya Tsukamoto, con Sousuke Ikematsu, Yu Aoi, Tatsuya Nakamura, Shinya Tsukamoto e Ryusei Maeda.



ITALIANI "FUORI CONCORSO" - Sono cinque poi le opere italiane presenti tra quelle selezionate "Fuori concorso" . Come proiezione speciale, ci saranno in anteprima mondiale le prime due puntate de "L'amica geniale", serie Hbo-Rai e TimVision in 8 puntate diretta da Saverio Costanzo tratta dalla quadrilogia omonima di Elena Ferrante. Poi "Les estivans" di Valeria Bruni Tedeschi, con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, storia della famiglia della regista e attrice di origini torinesi; "Una storia senza fine" di Roberto Andò, con Micaela Ramazzotti e Laura Morante; "1938 Diversi" di Giorgio Treves; "Isis, tomorrow. The lost souls of Mosul" di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi.



ITALIANI A "ORIZZONTI" - "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini sulla storia di Stefano Cucchi, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca aprirà la sezione "Orizzonti", in cui sono presenti anche gli italiani "Un giorno all'improvviso" di Ciro D'Emilio con Anna Foglietta e Giampiero De Concilio, "La profezia dell'armadillo" di Emanuele Scaringi con Simone Liberati e Pietro Castellitto.