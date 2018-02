Venezia 75, Guillermo del Toro sarà il presidente della giuria

"Essere presidente a Venezia è un onore immenso, e una responsabilità che accetto con rispetto e gratitudine - ha commentato Del Toro -. Venezia è una finestra sul cinema mondiale, e un'opportunità per celebrare la sua forza e rilevanza culturale".



Per Alberto Barbera, Guillermo Del Toro "è la generosità fatta persona, la cinefilia che non guarda solo al passato, la passione per il cinema capace di emozionare, commuovere e allo stesso tempo far riflettere". Il regista de "La forma dell'acqua" (13 nomination all'Oscar, tra le quali quelle per miglior regista, migliore sceneggiatura originale e miglior film) possiede un'immaginazione "fervida e una sensibilità rara, che gli consentono di dar vita a un universo fantastico dove rispetto per la diversità, amore e paura coesistono, alimentando un immaginario che si nutre della fiducia nella forza delle immagini - prosegue Barbera -. Siamo felici e onorati che abbia accettato di presiedere la Giuria della 75.ma edizione della Mostra del Cinema, dopo aver illuminato la precedente con la bellezza folgorante di The Shape of Water - ha concluso -. Sarà un presidente simpatico, curioso e appassionato".