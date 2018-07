Venezia 75: da Lady Gaga a Ryan Gosling, ecco le star attese al Lido

Dal 29 agosto all'8 settembre a Venezia ci sarà la possibilità di vedere Ryan Gosling per il film d'apertura "First Man" ed Emma Stone per "The Favourite". Si annuncia un binomio da brivido poi quello di Dakota Johnson e Tilda Swinton per "Suspiria" di Luca Guadagnino.



Ad alta dose di stelle anche "Vox Lux" di Brady Corbet con Natalie Portman, Jude Law e Stacy Martin. James Franco, Liam Neeson e Tom Waits si immergono invece nell'universo western rivisto dai Coen nel film "The Ballad Of Buster Scruggs".



Altri due nomi importanti che potrebbero presentarsi al Lido sono quelli di Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal, protagonisti in "The Sisters Brothers" di Jacques Audiard. Tornano mattatori i sessantenni Mel Gibson, insieme a Vince Vaughn per la crime story "Dragged Across Concrete".



Numeroso il plotone di stelle d'Oltralpe pronto a sbarcare a Venezia, con Guillaume Canet e Juliette Binoche, Berenice Bejo e Laurent Lafitte.



Di primo piano anche la pattuglia italiana: al Lido potrebbero arrivare, tra gli altri, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio insieme a Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante e Alessandro Gassmann.