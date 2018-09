Gli esordi, il rapporto con il corpo, le insicurezze, ma soprattutto la nuova esperienza come attrice. Lady Gaga si racconta in un'intervista concessa a Lucilla Agosti per Radio 101 e affronta diversi temi a partire dal suo nuovo film: "E' nata una stella", regia di Bradly Cooper. Per lui la regina del pop non risparmia parole d'affetto: "Recitare questo ruolo è stata sicuramente una sfida per me, ma ho avuto al mio fianco un fantastico regista che fin da subito ha voluto che fossi più autentica possibile"