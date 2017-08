Venezia 74, ecco tutte le giurie: ci sono anche Jasmine Trinca e Gianni Amelio

Sono state annunciate le composizioni delle quattro Giurie internazionali della 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia . A giudicare i film in concorso ci sarà anche Jasmine Trinca , mentre Gianni Amelio sarà il Presidente della sezione Orizzonti e Ricky Tognazzi sarà giurato nella sezione Venice Virtual Reality presieduta da John Landis . La kermesse si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre.

Nella Giuria del Concorso di Venezia 74, oltre alla presidente Annette Bening ci saranno il regista e sceneggiatore inglese Edgar Wright, la regista e sceneggiatrice ungherese Ildikó Enyedi, il regista, produttore e sceneggiatore messicano Michel Franco, l’attrice Jasmine Trinca, il regista, produttore e sceneggiatore Yonfan, l’attrice inglese Rebecca Hall, quella francese Anna Mouglalis, il critico cinematografico anglo-australiano David Stratton.



La Giuria internazionale della sezione Orizzonti sarà presieduta da Gianni Amelio con Rakhshan Banietemad, regista iraniane, la regista statunitense Ami Canaan Mann. Il regista, sceneggiatore irlandese-scozzese Mark Cousins, la regista e sceneggiatrice belga Fien Troch, la francese Rebecca Zlotowski e lo sceneggiatore argentino Andrés Duprat.



La Giuria internazionale del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” - Leone del Futuro sarà composta dal presidente Benoît Jacquot, oltre al critico inglese Geoff Andrew, Albert Lee, l’attrice italiana Greta Scarano e il regista greco Yorgos Zois.



La Giuria internazionale della sezione Venice Virtual Reality vedrà come presidente il regista John Landis, coadiuvato da Céline Sciamma, sceneggiatrice e regista francese e dall'attore e regista Ricky Tognazzi.



Giuseppe Piccioni sarà infine il presidente della Giuria di studenti di cinema che assegnerà i premi Venezia Classici per il Miglior Film Restaurato e per il Miglior Documentario Sul Cinema.