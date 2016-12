Venezia 73, "The Young Pope" di Paolo Sorrentino in anteprima mondiale

In anteprima mondiale, alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia arrivano le prime due puntate dell'attesissima serie televisiva di Paolo Sorrentino . " The Young Pope ", scritta e diretta dal premio Oscar e interpretata da Jude Law e Diane Keaton sarà l'evento speciale, Fuori Concorso. Nel cast anche Silvio Orlando, Scott Shepherd, Cécile de France, Javier Camara, Ludivine Sagnier, Tony Bertorelli e James Cromwell.

"E' un onore per me - ha detto Sorrentino - tornare a Venezia. Ci sono stato con il mio primo film e ci torno ora con la mia prima serie televisiva. Non credendo alle coincidenze penso piuttosto che, oggi come allora, la Mostra si prenda il rischio di scegliere. Quindici anni fa, lo fece selezionando l'opera prima di un giovane regista, quest'anno ribadendo la sua apertura verso la televisione riconoscendo alle serie il giusto ruolo nell'evoluzione del linguaggio visivo".

Le prime due puntate di The Young Pope saranno proiettate in prima mondiale il 3 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.