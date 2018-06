25 giugno 2018 11:19 Vegas Jones, dal successo di Malibu ai OneRepublic: "Tutto merito della mia determinazione" Il rapper presenta a Tgcom24 il nuovo featuring e si racconta tra tour e progetti

Non si ferma più Vegas Jones. Con il suo primo album "Bellaria" ha scalato le classifiche, il singolo "Malibu", già Platino, ha registrato più 22 milioni di stream su Spotify e di views su YouTube. E ora arriva anche una collaborazione internazionale importante. Un featuring con i OneRepublic: "Start Again". Non solo. A novembre partirà il tour che toccherà le città più importanti. Il rapper racconta il momento magico che sta vivendo a Tgcom24.

Sto cominciando a capire tante cose, passo dopo passo, successo dopo successo. Mi sto inquadrando sempre di più... Cosa significa per te questa collaborazione?

Una mattina mi hanno detto che i OneRepubblica mi hanno cercato per una versione europea del pezzo. Puoi immaginare con che sorriso mi sono svegliato. Ho cercato di dare il meglio, di essere al loro livello. E sono molto soddisfatto del lavoro svolto. La strofa, uscita anche abbastanza velocemente, era proprio quella che volevo. Il pezzo è strutturato in modo particolare, alla portata di tutti. Che genere lo definiresti?

Di certo non è trap. C'è rap su un pezzo pop. D'altronde è una collaborazione tra artisti molto diversi, oltre che tra generi e stili del tutto diversi. Dalle metriche ai respiri fino alle pause, è tutto diverso. Si crea una sorta di suspense fino alla fine del ritornello che poi esplode. E' stato un esperimento di cose nuove, e io non ho mai avuto problemi a misurarmi con le novità. E' stata davvero una bella sfida. Da Cinisello hai scalato le classifiche con "Bellaria", come ti spieghi questo successo?

Tutto merito della mia determinazione. Sto cominciando a capire tante cose, passo dopo passo, successo dopo successo. Mi sto inquadrando sempre di più, colmo le cose che mi mancano, sono sempre più sicuro di me. E' il mio primo disco, è tutto appena cominciato e sto lavorando sodo.

Dei live cosa ci puoi anticipare?

Spero ci siano sempre più persone. I concerti sono la dimensione che mi piace di più, dove posso esprimermi al massimo e sentire il contatto con il pubblico. Ogni live sarà uno spettacolo, una proiezione visiva di quello che si trova nel disco, sarà come vivere un film. Si proverà quella sensazione di quando si esce dal cinema e si pensa 'questo film voglio tornare a vederlo'. Ogni tappa sarà diversa. Ora cosa ti aspetta?

Mi rendo conto che c'è sempre bisogno di buttare il naso fuori, di sporgersi, perché se smetti di rischiare non ci sono più stimoli. Penso sempre al futuro e cerco di migliorarmi. La prossima sfida?

Far passare un messaggio importante per me. Vorrei che si capisse che faccio tutto con spontaneità, senza finzione. Si può fare tutto rimanendo se stessi, non c'è bisogno di cambiare.