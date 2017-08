Vasco, sul prato del Modena Park Rolex, sex toys e statuetta di Padre Pio? Puzza di bufala

Chiuso il concertone di Vasco al Modena Park , è tempo di pulizie dello spazio che ha ospitato i 220mila fan. Secondo alcuni le aziende incaricate della pulizia avrebbero trovati una serie davvero singolare di oggetti dimenticati dal pubblico, da un Rolex a sex toys fino ad arrivare a una statuetta di Padre Pio. Tutto vero? Sembra proprio di no, e la realtà delle cose è molto meno fantasiosa.

In realtà da controlli incrociati pare che la società incaricata di ripulire il parco Ferrari dopo il mega evento di sabato non abbia trovato oggetti così particolari. Una notizia quindi sensazionalistica che ha presto fatto il giro della Rete apparendo tanto più credibile in virtù della grandezza del raduno modenese. Niente di tutto questo. Lattine, bottiglie e qualche oggetto smarrito, ma, a quanto si sa, nessuno che abbia pensato di portarsi al concerto la statua di Padre Pio.