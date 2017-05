Vasco Rossi, verso il record mondiale di biglietti venduti in una sola data

220mila biglietti per una sola data. E' il numero, che il prossimo 23 maggio, giorno in cui saranno venduti online gli ultimi 20mila biglietti, potrebbe far conquistare a Vasco Rossi un record mondiale. La data a cui si riferiscono i ticket andati a ruba è quella del primo luglio quando il Blasco celebrerà i suoi primi 40 anni di 'fronte del palco' con l'evento "epocale" 'Modena Park' , nel parco Enzo Ferrari di Modena, 'caput mundi' del rock per un giorno.

E il traguardo sembra proprio a portata di mano, considerando i 200mila biglietti già venduti, andati a ruba in un giorno solo.

Intanto, a casa di chi li ha già comprati nei mesi scorsi, cominciano ad arrivare i primi ticket con una sorpresa multimediale: cliccando con lo smartphone sul 'Qr code' stampato sul biglietto, è possibile vedere un videomessaggio in cui Vasco in persona dà il benvenuto a quella che lui stesso ha definito "una festa straordinaria". E' la prima volta in Europa che si usa questa tecnologia abbinata al biglietto di uno spettacolo musicale, ma non è questo l'unico aspetto innovativo di un concerto che durerà tre ore e mezza e che si calcola saranno in molti a non poter vedere dal vivo. Sono tantissimi i fan che vorrebbero esserci ma non potranno per ragioni di sicurezza, perché il limite massimo è stato fissato a 220mila persone in una città di 180mila abitanti.

La soluzione perché nessuno rimanga a bocca asciutta, però,esiste già: 'Modena Park' sarà infatti trasmesso 'live' anche in 140 cinema in tutta Italia, al chiuso e all'aperto, così come su numerosi maxi-schermi a Modena e nelle spiagge di Rimini.

La trasformazione del parco di Modena nel 'Modena Park', invece, comincerà a fine maggio: oltre a un palcoscenico lungo 150 metri, a 29 torri del 'sound system', e a un'area di 1.500 metri quadri ricoperta da schermi, ci saranno grandi zone d'ombra, un campo da calcio, campi da beach volley, una grande ruota panoramica, una mongolfiera, parchi gioco per bambini, ristoranti e un'area relax. Più di 1.600 persone lavoreranno per la sicurezza. Al 'Modena Park' Vasco canterà per la prima volta dal vivo 'Ed il tempo crea eroi'.



Tra gli ospiti storici che saliranno sul palco ci sarà anche il primo produttore di Vasco e ora leader degli 'Stadio', Gaetano Curreri, che tornerà al pianoforte per riproporre con lui la versione originale di 'Anima Fragile', solo voce e piano, come fu registrata in presa diretta nei "ruggenti" anni '80.



A Modena, poi, non mancherà il mitico duello di chitarre anni '90 con Maurizio Solieri e Andrea Braido, che fece parte della band fino all'arrivo di Stef Burns. Confermata anche la prova generale del concerto, il 29 giugno: l'ingresso sarà consentito solo agli iscritti al fan club.