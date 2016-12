Vasco Rossi, ultime prove: l'astronave del Live Kom 015 è pronta a volare

Con questo nuovo tour Vasco festeggia 36 anni di palchi in giro per l'Italia e l'Europa. Il primo concerto risale infatti al 26 maggio del 1979, in Piazza Maggiore a Bologna. La band sarà quella collaudata nel tour dello scorso anno: Stef Burns alla chitarra, Claudio Golinelli al basso, Vince Pastano alla chitarra, Will Hunt alla batteria, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola tromba e tastiere, Andrea Innesto sax e cori e Clara Moroni ai cori.



Se la scaletta sarà incentrata sui suoni duri del nuovo corso e sui pezzo dell'ultimo album, non mancheranno i ripescaggi dal passato ("Deviazioni", "Credi davvero") e ci sarà una novità assoluta: una parentesi unplugged di straordinaria intensità. Ma tutto questo si svelerà dal 7 giugno, quando il tour prenderà il via dallo stadio San Nicola di Bari. E proprio a Bari in questi giorni sono stati scaricati quintali di "ferro" che serviranno a comporre la fantascientifica scenografia: una (astro)Nave tutta di metallo che sembra sospesa e pronta a prendere il volo e sarà ricca di effetti e luci. Un particolare che da qualche anno contraddistingue il palco è la passerella a forma di V che accoglie i fan sottopalco.



Intanto proseguono le prove. Nel suo "rifugio segreto" di Castellaneta, immerso nella natura, le giornate di Vasco sono scandite dagli allenamenti atletici e dalle quotidiane prove di scaletta con Guido Elmi e la band, al Chromie, la gigantesca discoteca occupata dalla produzione per quasi tutto il mese di maggio.



LE DATE DEL TOUR:

7 giugno - Bari, Stadio San Nicola

8 giugno - Bari, Stadio San Nicola

12 giugno - Firenze, Stadio Franchi

13 giugno - Firenze, Stadio Franchi

17 giugno - Milano, Stadio San Siro

18 giugno - Milano, Stadio San Siro

22 giugno - Bologna, Stadio Dall'Ara

23 giugno - Bologna, Stadio Dall'Ara

27 giugno - Torino, Stadio Olimpico

28 giugno - Torino, Stadio Olimpico

3 luglio - Napoli, Stadio San Paolo

8 luglio - Messina, Stadio San Filippo

12 luglio - Padova, Stadio Euganeo

13 luglio - Padova, Stadio Euganeo