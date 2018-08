Vasco Rossi, sorpresa in spiaggia: selfie e video con i bagnanti

Cosa succede se ti ritrovi Vasco Rossi sulla stessa spiaggia a pochi passi, mentre ti stai rilassando sotto il sole? Scatta la richiesta del selfie ! Tra la sorpresa generale questo è quello che è successo a Castellaneta Marina (Taranto) , dove il rocker di Zocca, che viene qui spesso per ricaricare le pile, ha scherzato con i bagnanti e regalato loro scatti di gruppo.

"Prima foto di gruppo, poi tutti al mare!" ha detto sorridendo Rossi, nel video poi pubblicato sui social, una sorta di backstage che riprende questo divertente siparietto con i fan.



"E all'arrivo in spiaggia… sono stato pescato… Tanti festanti ..bagnanti e fotografanti!, ha scritto il Blasco nella didascalia della clip che ha postato. E poi ancora, in un altro video: "Ho fatto un patto sai... Raggiunto accordo con i bagnanti festanti .. prima i miei inesorabili allena..menti in acqua!.. poi eventuale foto di gruppo...! Cronaca giornaliera di 'ordinaria follia' da Castellaneta beach".