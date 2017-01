Vasco Rossi sceglie Viva Ticket per la vendita biglietti del suo concerto-evento

Dopo la bufera che si è scatenata poche settimane fa su Live Nation, la società che organizza i concerti in Italia, coinvolta nella rivendita "secondaria" di biglietti, Vasco Rossi passa a Best Union e, per il concerto-evento dell'1 luglio si affida al circuito di vendita on line Viva Ticket.

La data di messa in vendita dei biglietti del concerto-evento di Vasco Rossi in programma al Modena Park per celebrare 40 anni di carriera e le modalità di acquisto saranno comunicate il 17 gennaio in una conferenza stampa nella sede milanese della Siae. Lo riferisce il sito Fb del Blasco, sottolineando che "non è stato facile, né tanto meno indolore, dover prendere la decisione di interrompere l'ormai annoso rapporto commerciale con Live Nation, la multinazionale che pare abbia praticato il sistema di mercato secondario nella vendita di biglietti online". "Pur essendone totalmente estraneo", spiega lo staff: "Vasco Rossi, nell'ottica della trasparenza che lo ha contraddistinto in tutti questi 40 anni di Fronte del Palco, ha coerentemente scelto la 'resistenza' e, forzatamente, il 'cambiamento'". E invita il pubblico "a NON cadere nei siti che offrono biglietti a prezzi maggiorati".