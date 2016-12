Vasco Rossi: romantico, intenso e struggente nel nuovo singolo "Come Vorrei"

Un brano sicuramente che può essere interpretato in un modo o in un altro "a seconda del momento che si vive. La canzone giusta oggi per me e per i miei fan, di questo momento", rivela Vasco.



L'incipit, con la chitarra acustica sullo sfondo, è ricco di suggestioni: "Al contrario di te, io non lo so se è giusto così comunque sia, io non mi muovo, io resto qui sarebbe molto più semplice, per me, andare via ma guardandomi in faccia dovrei dirmi una bugia". Via le illusioni e molte più consapevolezze però rimane intatta la curiosità nell'animo dell'artista: "Come vorrei che fosse possibile, cambiare il mondo che c'è, dimenticarmelo eh sarebbe facile, è che per farlo, sai, prima di tutto dovrei , dovrei decidere se so fare senza di te", canta Vasco.



Oltre al disco in vendita saranno disponibili anche il vinile di colore nero classico e bianco latte. Il nuovo progetto discografico sarà presentato al Medimex di Bari il primo novembre a stampa e fan.