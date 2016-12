Vasco Rossi regala "Vascononstop", un'antologia "monumentale" con 69 brani e 4 inediti

Gli ingredienti dell'antologia sono quelli tipicamente "alla Vasco": la malinconia, l'ironia, la forza e la voglia, sempre, di fuggire verso un luogo diverso, verso una vita diversa con il ritmo di una ballata che insegna ad essere liberi e che "costa soltanto qualche rimpianto".



Come nell'ultima canzone appunto "Un mondo migliore" (testo e musica suoi), una ballata che lascia una porta aperta verso il futuro: "Sì / tutto è possibile / perfino credere / che possa esistere / Un mondo migliore". "E' una canzone di speranza: noi dobbiamo per forza credere in un mondo migliore, noi vogliamo crederci, non ci rinunciamo e vogliamo anche costruircelo... il mondo migliore'', spiega il Blasco raccontando come lo spunto per il testo gli sia venuto con la malinconia provata una sera, prima di partire per Los Angeles: "Da una parte la voglia di muovermi, l'ignoto m'incuriosisce e mi sfida. Contrapposta a quel dannato bisogno delle.. abitudini di tutta una stagione. E dire che ero contento di partire, è un posto dove potrei anche trasferirmi pensavo. Ma "quella" noia, dalla quale devo fuggire, è sempre lì, ce l'ho dentro e non c'è niente da fare. In volo poi, la canzone ha preso altre strade. Dalla difficoltà di adattamento, non è facile lasciarsi tutto alle spalle e cominciare daccapo in un altro posto, un'altra situazione. Al cambiamento che comporta necessariamente ricostruzione. E, last but not least, quel che più conta: la scelta di essere libero. A costo di qualche rimpianto".



Lo spirito giocoso, ironico, amaro ma neanche troppo, torna invece in "Come nelle favole", pezzo dal tono leggero, allegro, dove la quotidianità è sogno. "Avere dei bambini, come nelle favole", dice Vasco: "Il perfetto quadretto della coppia che sogna di vivere insieme per tutta la vita? Come nelle favole, appunto. Tra sogno e realtà...noi sappiamo poi come va a finire, ma non vogliamo rovinare i sogni.. a nessuno".



E poi c'è "L'amore ai tempi del cellulare", l’altra faccia del rock, energia, provocazione e divertimento a proposito della dipendenza da telefono mobile che ti localizza ovunque:"Non sopporto /questo maledetto aggeggio/ che mi trova sempre ovunque sono".



E infine, "Più in alto che c'è. "Forse non tutti sanno che Dodi ha suonato la chitarra in "Una canzone per te". Un grande chitarrista, oltre a essere un Pooh", racconta Vasco, "E allora, mi chiese di scrivergli una canzone per un album che avrebbe fatto da solista. Io gliel'ho scritta molto volentieri lì per lì e non me ne sono pentito... Ma giù mentre gliela consegnavo, sapevo che prima o poi l'avrei voluta cantare anche io".



Tre le versioni da regalare a Natale. La prima DELUXE EDITION con 4 CD in wallet e un fotobooklet di oltre 50 pagine, in una preziosa scatoletta. Comprende 69 canzoni, di cui 4 inedite. La seconda versione e' la SPECIAL FAN EDITION, per veri Vasco maniaci: 9CD, 133 canzoni, 8 ore di musica. Include: 4 inediti, 17 remix remix, 111 titoli originali, 1 riedizione del cd triangolare de Gli Angeli. Poi ci sono i 2 DVD, con 4 ore di video. Una chicca per i collezionisti: il ritrovamento di tre video originali e restaurati, "Domenica Lunatica", "Il Blasco" e "Muoviti". Un fantastico book fotografico di 200pg. Infine l'EDIZIONE VINILE DELUXE con 7LP confezionati singolarmente e stampati su vinile 180gr. Lussuosa anche la scatola con chiusura magnetica. Il box contiene tutte le 69 canzoni della versione 4 CD.