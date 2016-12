Vasco Rossi: "Quattro canzoni nuove entro Natale"

Il rocker si prepara a tornare, insomma, in grande stile e per celebrare i suoi primi quarant'anni di carriera ha già in programma un concerto a Modena il prossimo 1 luglio 2017 e una quarta raccolta, dopo 'Rocks' del 1997, 'Tracks' del 2002 e 'L'altra metà del cielo' del 2012. Al momento non si conosce il titolo, ma conterrà quattro album con il meglio del suo repertorio ai quali si aggiungeranno le quattro nuove canzoni, una per ogni disco. L'uscita dell'antologia è prevista entro la fine dell'anno, e si mormora che già a metà di ottobre verrà lanciato in radio il primo degli inediti: "Una grande ballata alla Vasco", ha detto lo stesso artista.



Fermo all'album del 2014 "Sono innocente" e al disco live "Tutto in una notte - Live Kom 015 del concerto del 3 luglio 2015 allo Stadio San Paolo di Napoli, Blasco sta quindi per rendere felici i suoi fans in trepidante attesa con un nuovo album. Intanto il Komandante si riposa in questi giorni a Zocca dopo il grande successo di “Live Kom 016 Roma”, i 4 concerti evento che hanno visto il rocker esibirsi allo Stadio Olimpico della Capitale.