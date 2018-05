Vasco Rossi, per le prime date del tour Andrea Torresani sostituirà il "Gallo"

"Non è ancora possibile sciogliere la prognosi. Le condizioni rimangono stabili ma critiche e il paziente necessita di uno stretto monitoraggio". Lo ha detto Tiziana Bove, direttore della clinica di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Udine, riferendosi a Claudio Golinelli.



Il musicista è stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di un grave malore che lo ha colto a Lignano Sabbiadoro, durante le prove per il nuovo tour del "Komandante", che partirà poi ufficialmente l'1 giugno da Torino. "Confermiamo - si legge sul sito ufficiale del cantante - che il "Gallo" (Claudio Golinelli) non potrà partecipare alle prime date del tour. Vasco è, naturalmente, molto preoccupato per la sua salute e gli augura di stare bene presto. Intanto, però, è già impegnato con la band in un intenso e straordinario lavoro con Andrea Torresani, bassista milanese e musicista di grande qualità".



Su Facebook il Blasco ha dedicato due post alla vicenda, prima salutando con affetto il "Gallo": "Siamo noi.. che dobbiamo andare avanti!! Un abbraccio forte al Gallo! Gli auguro di stare bene presto! The show must go on!!".