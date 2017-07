Vasco Rossi, in attesa del concerto presenta il palco con i "clippini"

In attesa di salire sul palco per il concerto evento "Modena Park 2017", Vasco Rossi usa Facebook per alcune piccole anteprime di quello che è stato realizzato. Un modo per far entrare i fan in atmosfera e allo stesso tempo concedere loro alcuni scorci inediti. Come la visuale del palco e del parco ripresa dall'elicottero, e una passeggiata dietro le quinte.