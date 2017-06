Vasco Rossi festeggia quattro decadi di canzoni in un libro

Sessantacinque anni di vita, quaranta di canzoni. Centosettantasei testi di pura poesia rivoluzionaria. Sono alcuni dei numeri racchiusi in " XL 40 anni di canzoni (con i miei commenti)", edito da Mondadori (536 pagine, 20 euro).

Un libro lungo una vita, denso e sincopato come la carriera del "Blasco", che contiene tutte le sue canzoni dal 1977 a oggi. Vale a dire 176 testi rispolverati per l'occasione, come regalo ai suoi fan. A cui si aggiunge un documento inedito: la trascrizione integrale di un incontro di Vasco con il fanclub sul tema di "Siamo solo noi". In quell'occasione, il rocker di Zocca divenne professore per un giorno, raccontando la genesi e il senso della canzone "Siamo solo noi", divenuta un autentico inno generazionale o, per usare le parole della prefazione al libro scritta da Tania Sachs: "Un mito transgenerazionale, che abbraccia più di quattro generazioni, che si riconoscono in quello che canta: lui riesce a dare sempre quell’incoraggiamento che arriva quando meno ce lo si aspetta ma di cui si ha il bisogno. Semplicemente con una canzone".

Un regalo che non mancherà di commuovere i fan, soprattutto coloro che non sono riusciti ad aggiudicarsi un posto al Modena Park, per quel concerto che si terrà tra dieci giorni e che ha già tutti i numeri per entrare nella storia della musica.