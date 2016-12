Vasco Rossi, cori da stadio al cinema per "Tutto in una notte/Live Kom 015"

"Il concerto è rimasto intatto, la musica è potentissima, è esattamente quello che è stato suonato quella sera, non abbiamo aggiustato nulla", ha detto il Blasco presentando il lavoro. "Tutto in una notte/Live Kom 015" include il concerto del 3 luglio scorso allo Stadio San Paolo di Napoli. Show manco a dirlo sold out in cui la visceralità del pubblico e della città fa il pari con il rock nudo e puro di Vasco.



La musica, il rock, domina in tutto il film concerto. Gli inserti interpretati dalla ballerina Valentina Moer con sullo sfondo scorci poco conosciuti e affascinanti di Napoli finiscono per spezzare solo il live e poco aggiungono: "Ha dato corpo alla musica", ha spiegato Vasco, ma l'impressione è che la performance della pur brava artista sia oltremodo slegata. Troppo potente il rock suonato da Vasco e dalla sua straordinaria band, rappresentata in sala dal chitarrista Stef Burns, accompagnato dalla moglie Maddalena Corvaglia, e dalla corista Clara Moroni. Troppo forte l'impatto della sua musica che vive di se stessa e non ha bisogno di altro.



Ne è la prova il clima che si respira in sala, una platea trasformata in un'arena in cui i cori e le canzoni urlate allo schermo dal pubblico presente si confondono con quelli del concerto e a tratti li sovrastano.



L'amore che c'è intorno al Komandante, pronto a ritornare sul palco a giugno con quattro date evento allo Stadio Olimpico di Roma, darà sicuro successo anche a questo film concerto, diretto dal regista campano Peppe Romano: "Gli ho dato carta bianca perché avevamo già lavorato insieme e ho sentito che in lui c'era del genio", ha detto Vasco, ringraziando Romano, che si è commosso più volte durante la presentazione.



"Tutto in una notte/Live Kom 015" è la terza volta al cinema per Vasco Rossi, dopo il rivoluzionario "Fronte del palco" del 1990 e il record di incassi con "LiveKom 011" e nella prima sera è già stato il film più visto della giornata con 195.228 euro incassati. Nonostante i numeri, di fare cinema Vasco non ha mai avuto intenzione: "Non ho mai voluto, me l'hanno anche proposto ma meglio fare una cosa e farla bene: io ho avuto la fortuna di fare musica".