Vasco Rossi, arriva il primo singolo inedito "Un mondo migliore"

Sarà in radio e disponibile in versione digitale a partire dal 14 ottobre "Un mondo migliore" , il primo dei 4 attesi inediti che Vasco Rossi ha annunciato in uscita entro Natale. Si tratta del primo estratto dalla nuova raccolta (circa 70 canzoni) per celebrare i 40 anni di attività che Blasco pubblicherà entro il 25 dicembre mentre si prepara per il grande appuntamento del 1 Luglio 2017 al Modena Park... dove tutto è iniziato 40 anni fa.

"Sai.. essere libero costa soltanto qualche rimpianto", scrive Vasco sulla sua pagina Facebook, anticipando alcune strofe della canzone e poi ancora "Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione ..un Mondo Migliore!", mostrando alcune immagini dal set del video girato in Puglia, con i suoi straordinari panorami suggestivi: dall’immensa campagna del foggiano tra maestose pale eoliche, alla cava di marmo con i suoi canyon dal sapore western, fino alla riscoperta di un paesaggio industriale per il finale con effetti speciali.



Il video che accompagna "Un mondo migliore" è stato ideato e diretto da Pepsy Romanoff, che ne ha costruito una storia che assomiglia molto al mondo oggi. Praticamente un corto con una sceneggiatura liberamente ispirata dal testo della canzone, uan sorta di interpretazione onirica.



Nella canzone Vasco esprime nel suo inconfondibile stile diretto ed empatico, le sue riflessioni sulla vita, tra cambiamenti e consapevolezza, e sulla necessità di “essere libero”. Un brano che si inserisce nel solco tracciato da Liberi liberi (da chi da che cosa) fino a Come vorrei, passando per C’è chi dice no (“tanta gente è convinta che ci sia nell’aldi là – qualche cosa chissà..”) e La noia.



L’ironia e la malinconia ne sono l’espressione, il mood tipico di Vasco, beffardo e malinconico, l’attrazione fatale delle sue migliori interpretazioni ( Sì / tutto è possibile / perfino credere / che possa esistere / Un mondo migliore). Nel video compare l’attore Vinicio Marchioni, (Romanzo Criminale), l'altra faccia di Vasco: "La straordinaria partecipazione di Vinicio Marchioni e le suggestive location proposte dalla Daunia production, di chiara ispirazione western, hanno creato il mood per un piccolo corto musicale dove lo stesso Vasco è protagonista assoluto e chiave di svolta della storia", dice Romanoff