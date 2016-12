Vasco Rossi, 64mo Kom...pleanno e migliaia di auguri su Facebook

Il rocker di Zocca, noto ai più solo come Vasco o Blasco e ancora come il Komandante nasceva in un paesino della provincia di Modena proprio il 7 febbraio di 64 anni fa. E ieri sera proprio a Zocca alcune tribute band si sono radunate per celebrare il loro "eroe" e riproponendo i suoi più grandi successi.



Dopo questa giornata di festeggiamenti, che Vasco trascorrerà in famiglia, il cantante si rimetterà al lavoro per preparare "Vasco Live Kom 2016", i quattro concerti previsti per il 22, il 23, il 26 e il 27 giugno allo Stadio Olimpico di Roma al fianco di Radio Italia, radio ufficiale dell'evento.